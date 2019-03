Die DFB-Kapitäne zum Durchklicken:

Premiere als Spielführer der Nationalmannschaft: Ilkay Gündogan übernimmt in der Halbzeitpause der Partie gegen Serbien die Kapitänsbinde des ausgewechselten Manuel Neuer.

In seinem 30. Länderspiel führt der Mittelfeldspieler von Manchester City das DFB-Team erstmals an. Am Ende steht ein 1:1 im Testspiel.

Gündogan hat zahlreiche prominente Vorgänger.

SPORT1 blickt auf die wichtigsten Spielführer der Nationalmannschaft zurück: Welche Rolle haben die früheren deutschen Kapitäne bei den großen Turnieren gespielt, wie haben Sie ihre Position interpretiert und zu den Erfolgen des DFB-Teams beigetragen?