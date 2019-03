Die Nationalmannschaft im Formcheck zum Durchklicken:

Bildergalerie Zeugnis der Nationalspieler vor Spielen gegen Serbien und Niederlande 24 Bilder

Mit der Ausbootung von Mats Hummels, Jerome Boateng und Thomas Müller hat Bundestrainer Joachim Löw den Umbruch im DFB-Team forciert. Stattdessen nominierte Löw erstmals Lukas Klostermann, Niklas Stark und Maximilian Eggestein für seinen Kader.

Am Mittwoch testet die Löw-Elf in Wolfsburg gegen Serbien, am Sonntag steht der Auftakt der EM-Qualifikation in Amsterdam gegen die Niederlande auf dem Programm.

SPORT1 wirft einen Blick auf den DFB-Kader und bewertet die Form der 23 Nominierten.