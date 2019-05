Manuel Neuer schiebt weiter Sonderschichten für sein Comeback. Der Einsatz des Torhüters des deutschen Rekordmeisters Bayern München im Finale des DFB-Pokals am Samstag in Berlin gegen RB Leipzig ist ein Wettlauf gegen die Zeit.

Sollte Neuer nach seinem Mitte April erlittenen Muskelfaserriss in der Wade nicht fit werden, hat auch Joachim Löw ein Problem. Denn Neuers Stellvertreter Marc-Andre ter Stegen verletzte sich in der vergangenen Woche im Training des FC Barcelona am Knie. Die Ausfalldauer? Offen.

Trapp steht als Ersatz parat

Löw nominiert am Mittwoch seinen Kader für die EM-Qualifikationsspiele am 8. Juni in Weißrussland und drei Tage später gegen Estland in Mainz. Als Ersatz für Neuer und ter Stegen steht Kevin Trapp bereit. Der 28-Jährige war schon als dritter Torhüter beim WM-Debakel in Russland 2018 dabei, auch zum Auftakt des Länderspieljahres stand Trapp im März im Kader.

Trapp war in der vergangenen Saison von Paris St. Germain an Eintracht Frankfurt ausgeliehen und hatte mit seinen Paraden großen Anteil am Halbfinaleinzug der Hessen in der Europa League. Seine Zukunft ist aber offen. Laut Bild-Zeitung bietet sein Berater den Schlussmann derzeit vielen Vereinen an.

Kehrt Götze zurück?

Neben der Torhüterfrage muss Löw weitere Entscheidungen nach dem gelungenen Start in die EM-Qualifikation in den Niederlanden (3:2) treffen. Da die U21 bei der EM in Italien und San Marino (16. bis 30. Juni) die erfolgreiche Titelverteidigung anstrebt, tauschte sich Löw zuletzt intensiv mit Stefan Kuntz über das Personal aus. Laut kicker soll dabei eine wichtige Entscheidung gefallen sein: Der Leverkusener Jonathan Tah und der Leipziger Lukas Klostermann werden einer Doppelbelastung ausgesetzt und nach den Qualifikationsspielen zur U21-EM reisen.

Neben Tah und Klostermann sind auch Leroy Sane, Timo Werner, Kai Havertz, Julian Brandt und Thilo Kehrer für die U21 spielberechtigt. Sie gelten bei Löw aber als feste Größen.

Spannend ist die Frage, ob Löw den WM-Helden Mario Götze nach dessen guter Form in der Rückrunde in den Kreis der DFB-Auswahl zurückholt.

Öffentliches Training in Aachen

Seinen Kader für die Pflichtaufgaben in Weißrussland und gegen Estland wird Löw am 2. Juni im niederländischen Venlo versammeln. Zwei Tage vor dem Abflug nach Minsk findet am 5. Juni in Aachen ein öffentliches Trainingsspiel statt.

"Es ist schön, in dieser Form wieder unseren Fans zu begegnen. Wir freuen uns vor allem auf viele Familien und Kinder, die immer für eine besondere Stimmung sorgen", sagte Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff und fügte an: "Mit dem Tag in Aachen wollen wir uns auch positiv auf die beiden wichtigen Qualifikationsspiele einstimmen, die wir gewinnen wollen."