Die deutsche Nationalmannschaft muss in der Vorbereitung auf das EM-Qualifikationsspiel in Weißrussland am Samstag noch auf Leon Goretzka verzichten.

Der Mittelfeldspieler von Bayern München fehlte am Dienstagabend beim Training. Stattdessen absolvierte Goretzka (24), der dem Double-Sieger im Pokalfinale wegen muskulärer Beschwerden gefehlt hatte, eine Regenerationseinheit.

Ginter nimmt Training auf

Der Rest des 22-köpfigen Kaders stand im Stadion De Koel in Venlo/Niederlande unter der Leitung von Assistenzcoach Marcus Sorg, der Bundestrainer Joachim Löw nach dessen Sportunfall vertritt, auf dem Platz.

Auch der am Montag wegen seiner Hochzeit mit einem Tag Verspätung angereiste Gladbacher Matthias Ginter übte mit der Mannschaft.