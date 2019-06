Am Samstag startet die deutsche Nationalmannschaft in die EM-Qualifikation in Weißrussland (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Wenige Tage später, am Dienstag, geht es weiter gegen Estland (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Bereits seit Montag ist das DFB-Team zusammen und bereitet sich ohne den angeschlagenen Bundestrainer Joachim Löw auf die beiden Partien vor. Manuel Neuer und Jonathan Tah sprechen im Vorfeld über die Ansprüche und Aussichten - und wie es ohne Löw funktionieren soll.

SPORT1 begleitet die Pressekonferenz LIVE ab 12.30 Uhr.

+++ Neuer zu Bayern-Interesse an Sané +++

"So oft habe ich mit Leroy auf Schalke nicht zusammen gespielt, er war damals Balljunge. Es gibt immer Gerüchte, aber für uns ist es wichtig, dass wir uns auf diese Spiele konzentrieren. Ich habe mit ihm nicht darüber gesprochen."

+++ Neuer zum Umbruch +++

"Ich habe mit Jonathan gesprochen, wie viele Spieler theoretisch bei der U21 spielen könnten. Es sind sieben Spieler, das heißt, dass wir guten Nachwuchs haben. Man wächst zusammen."

+++ Tah zum Thema U21-EM +++

"Ich bin zu 100 Prozent hier. Im Hinterkopf hat man natürlich das Turnier mit der U21, aber ich bin jetzt voll fokussiert auf die A-Nationalmannschaft

+++ Neuer zu verkürzter Sommerpause +++

"Die Saison ist nicht vorbei. Es ist eine Ehre, diese Spiele machen zu dürfen. Wir wollen mit neun Punkten in die Sommerpause gehen.

+++ Neuer und Tah vor EM-Quali +++

Manuel Neuer und Jonathan Tah sprechen über die bevorstehenden EM-Qualifikationsspiele gegen Weißrussland und Estland. Los geht es um 12.30 Uhr.