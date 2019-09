Die erste Länderspielpause der neuen Bundesliga-Saison ist in vollem Gange. Am Freitag steigt das erste der beiden EM-Qualifikationsspiele für die deutsche Nationalmannschaft. (EM-Qualifikation Spielplan)

Und die Fans erwartet ein echter Kracher: Das Rückspiel gegen den Erzrivalen Niederlande steht an, gespielt wird in Hamburg. (EM-Qualifikation: Deutschland - Niederlande, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Das Hinspiel in Amsterdam ging an die Deutschen, mit 3:2 setzte sich die Elf von Bundestrainer Joachim Löw in Amsterdam durch. Nico Schulz erzielte erst in der 90. Minute den Siegtreffer für die DFB-Elf.

Deutsche Nationalmannschaft will Tabellenführung

Mit drei Siegen aus drei Partien liegt Deutschland in der EM-Qualifikation auf Kurs, liegt aktuell auf Rang zwei der Gruppe C hinter Nordirland. Die Niederlande folgt mit drei Punkten aus zwei Spielen auf Rang drei. Erster ist Nordirland, das alle vier Partien siegreich gestalten konnte. Mit einem Sieg würde Deutschland allerdings an den Nordiren vorbeiziehen. (EM-Qualifikation Tabelle)

In Hamburg könnte der neue Torjingle erstmals zum Einsatz kommen. Der Song "Kernkraft 400" des Electro-Projekts Zombie Nation setzte sich in einer Fanwahl gegen 13 andere Song-Passagen durch und erklingt ab sofort bei jedem Heimtreffer der DFB-Elf.

Dafür müsste allerdings die niederländische Abwehr um Europas Fußballer des Jahres Virgil van Dijk bezwungen werden. Und das ist alles andere als einfach, wie auch Timo Werner weiß. "Er ist einer der besten Verteidiger der Welt, wenn nicht der Beste", erklärte der Stürmer. "Er hat eine unglaubliche körperliche Präsenz. Ich habe ihn ja schon das eine oder andere Mal in Manndeckung nehmen müssen, da habe ich gemerkt, was für ein Kerl das ist - und ich bin auch nicht so schmächtig", ergänzte Abwehrchef Niklas Süle.

Gnabry "spielt immer" - Goretzka fällt aus

Gegen die Niederländer dürfte Löw dann auch wieder auf die Dienste von Bayern-Spieler Serge Gnabry setzen. "Serge Gnabry spielt, Serge Gnabry spielt immer bei mir", erklärte Löw. Auf Leon Goretzka muss er dagegen verzichten, er habe "eine leichte Einblutung an der Stelle, die ihm schon länger Probleme bereitet", erklärte Löw.

Angesprochen auf die Qualitäten des Gegners geriet der Bundestrainer regelrecht ins Schwärmen. "Das ist die Ajax-Schule, mit schnellen Spielern nach vorne. Was sie auch gut machen: Sie verändern ihre Positionen ständig, pflegen ein schnelles Kombinationsspiel, und bei Ballverlust sind sie schnell."

Seine Mannschaft müsse wachsam sein. "Wir haben Gegenlösungen gegen das schnelle Spiel. Wenn du einfache Ballverluste hast, hat Holland Raum und Platz, und dann setzen sie ihre schnellen Spieler ein. Wichtig ist: Aufmerksamkeit in letzter Reihe."

So können Sie Deutschland - Niederlande LIVE verfolgen:

TV: RTL

Ticker: SPORT1.de

Stream: RTL.de