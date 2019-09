Am Freitagabend (EM-Qualifikation: Deutschland - Niederlande am Fr. ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) trifft die deutsche Nationalmannschaft in Hamburg auf die Niederlande.

Bisher lief die EM-Quali für das DFB-Team nach Maß, mit drei Siegen aus drei Spielen liegen die Männer von Bundestrainer Joachim Löw auf Rang zwei - vor den Niederlanden.

Auch das Hinspiel gegen Oranje lief erfolgreich, mit 3:2 setzte sich die Löw-Elf in Amsterdam durch.

Anzeige

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel erklären Löw und Toni Kroos, wie sie die Niederländer erneut schlagen wollen. SPORT1 begleitet die Pressekonferenz im Ticker.

(Hier aktualisieren)

+++ Reus lockt Havertz zum BVB +++

Gestern sprach unter anderem Marco Reus auf der Pressekonferenz. Im Gespräch mit SPORT1 schickte er eine Kampfansage an den FC Bayern München. "Ich werde alles versuchen, ihn nach Dortmund zu lotsen", erklärte Reus und bezog sich damit auf Leverkusen-Juwel Kai Havertz. Das hatte ja schließlich schon bei Julian Brandt gut funktioniert, der sich im Sommer dem BVB anschloss.

Doch ist ein BVB-Transfer von Havertz überhaupt realistisch? Und wie stehen die Chancen? SPORT1 macht den Check.

Hier weiterlesen ...

+++ Der DFB-Kader für die EM-Quali +++

Mit diesen Spielern geht Bundestrainer Joachim Löw in die EM-Qualifikationsspiele gegen die Niederlande und in Nordirland:

+++ Um 12.30 Uhr soll's losgehen +++

Für 12.30 Uhr ist die DFB-Pressekonferenz mit Joachim Löw und Toni Kroos angekündigt.