Joachim Löw rechnet für das EM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft in Estland (ab Sonntag 20.45 Uhr im LIVETICKER) mit einer entspannteren Personallage. Timo Werner, Ilkay Gündogan und Marco Reus, die allesamt beim 2:2 in Dortmund gegen Argentinien hatten pausieren müssen, sollen in Tallinn einsatzbereit sein. Auch Niklas Stark hat der Bundestrainer noch nicht abgeschrieben.

Reus und Gündogan Startelfkandidaten

"Timo Werner geht es besser, er soll am Freitag wieder voll einsteigen. Bei Ilkay Gündogan gibt es noch ein Fragezeichen, ich will keinen Druck aufbauen, muskuläre Verletzungen sind immer sehr diffizil", sagte Löw: "Bei Niklas Stark muss man abwarten, er hat eine Magen-Darm-Geschichte, die kann laut Arzt aber schnell vorbei sein. Und Marco Reus wird am Sonntag einsatzfähig sein."

Jetzt das aktuelle Trikot des DFB-Teams bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Anzeige

Reus (Knie) und Gündogan sieht Löw als Startelfkandidaten. "Estland ist ein ganz anderer Gegner. Sie spielen mehr zurückgezogen und verteidigen in allererster Linie ihr Tor. Da brauchen wir einen offensiven Spieler mehr auf dem Platz", sagte er: "Marco Reus kann ich mir vorstellen. Und wenn Ilkay fit ist, wird er auch spielen."