Das DFB-Lazarett von Joachim Löw zum Durchklicken

Joachim Löw muss bei dem Klassiker am Mittwoch in Dortmund gegen Argentinien und dem EM-Qualifikationsspiel vier Tage später in Estland improvisieren.

Bei den Partien bereiten dem Bundestrainer ganze neun Ausfälle Sorgen - zuletzt kamen noch die von Toni Kroos (Real Madrid) und Jonas Hector (1. FC Köln) hinzu. "Das hemmt die Entwicklung und das Einspielen", sagte Löw und nominierte als Reaktion Suat Serdar vom FC Schalke 04 nach.

SPORT1 zeigt Löws Lazarett in Bildern, gibt einen Überblick über die Verletzten und wie schwer es sie erwischt hat.