Robin Koch feierte gegen Argentinien sein Länderspiel-Debüt und stand prompt in der Startelf. Er ist bereits der siebte Freiburger Debütant unter Löw. Seitdem der erste SC-Akteur in der Löw-Ära 2013 das DFB-Trikot trug, kommt kein anderer Bundesligist auf so viele Novizen. Aus Leverkusen und Hoffenheim holte Löw seitdem je sechs Spieler, vom FC Bayern nur einen (Joshua Kimmich)

