Offensivspieler Luca Waldschmidt wurde nach dem 4:0-Heimsieg in der EM-Qualifikation gegen Weißrussland am Samstagabend in Mönchengladbach ins Krankenhaus gebracht.

Dort soll der Freiburger, der kurz vor Schluss mit Gäste-Torhüter Alexander Gutor zusammengeprallt war, näher untersucht werden.

Womöglich habe sich Waldschmidt eine Gehirnerschütterung oder einen Bruch zugezogen, berichtete Bundestrainer Joachim Löw.