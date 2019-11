Die deutsche Nationalmannschaft hat vorzeitig das Ticket für die EM 2020 gelöst. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw besiegte im vorletzten Qualifikationsspiel in Mönchengladbach Weißrussland mit 4:0 (1:0) und kann nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze in der Gruppe C verdrängt werden, die zur Teilnahme an der paneuropäischen Endrunde (12. Juni bis 12. Juli) berechtigen

