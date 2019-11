Das DFB-Team in der Einzelkritik zum Durchklicken:

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich den Gruppensieg in der EM-Qualifikation gesichert. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw besiegte im letzten Qualifikationsspiel in Frankfurt am Main Nordirland mit 6:1

Damit fährt der DFB zu der paneuropäischen Endrunde (12. Juni bis 12. Juli) im kommenden Jahr. Zudem wird die deutsche Auswahl in Lostopf 1 platziert.

Jetzt das aktuelle Trikot des DFB-Teams bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Anzeige

Die SPORT1-Einzelkritik in der Übersicht.