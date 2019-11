Das DFB-Team in der Einzelkritik zum Durchklicken:

Die deutsche Nationalmannschaft hat vorzeitig das Ticket für die EM 2020 gelöst. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw besiegte im vorletzten Qualifikationsspiel in Mönchengladbach Weißrussland mit 4:0 (1:0) und kann nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze in der Gruppe C verdrängt werden, die zur Teilnahme an der paneuropäischen Endrunde (12. Juni bis 12. Juli) berechtigen.

In der letzten Partie am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Frankfurt/Main gegen Nordirland geht es nur noch um den Gruppensieg. Der Konkurrent Niederlande, der den direkten Vergleich gegen die deutsche Mannschaft gewonnen hat, liegt nach dem 0:0 in Nordirland zwei Punkte zurück

Bei der Tor-Gala in Mönchengladbach gibt es dreimal die Bestnote, während ein DFB-Star abfällt.

Die SPORT1-Einzelkritik.