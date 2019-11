DFB-Kader gegen Weißrussland und Nordirland zum Durchklicken:

Joachim Löw will den letzten Schritt Richtung EM 2020 mit den zuletzt verletzten Rückkehrern Toni Kroos, Leon Goretzka und Matthias Ginter gehen.

Die Auswahl des DFB liegt in der Gruppe C mit 15 Zählern gleichauf mit den Niederländern. Auf Platz drei folgt Nordirland (12 Punkte). Die beiden Gruppenersten lösen das Ticket für die EM. Sollte das DFB-Team gegen Weißrussland gewinnen und die Niederländer im Parallelspiel in Nordirland nicht verlieren, hätte sich Deutschland vorzeitig für die Endrunde qualifiziert.

SPORT1 zeigt den DFB-Kader für die EM-Qualifikationsspiele gegen Weißrussland (16. November in Mönchengladbach) und gegen Nordirland (19. November in Frankfurt/Main).