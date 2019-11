Für die Deutsche Nationalmannschaft stehen Samstag in Mönchengladbach gegen Weißrussland und drei Tage später in Frankfurt/Main gegen Nordirland die beiden letzten Länderspiele des Jahres an.

Vorab äußern sich Joshua Kimmich vom FC Bayern und Leipzigs Timo Werner zur aktuellen Situation im Team von Jogi Löw und womöglich auch zu dem Gerücht einer möglichen Rückkehr von Pep Guardiola zum FC Bayern.

+++ EM für Süle ist drin +++

"Er ist jeden Tag da um zu arbeiten. Für das, was passier ist, ist er sehr positiv. Ich bin kein Arzt und kann daher nicht sagen, ob die EM für ihn realistisch ist. Ich traue es ihm aber auf jeden Fall zu."

+++ Der Bayern-Profi über die Länderspielpause +++

"Es ist ganz gut, etwas länger Zeit zu haben. Wir können die ein oder andere Sache einstudieren."

+++ Werner bekommt ein Lob von Kimmich +++

"Ich kenne Timo schon seitdem wir 12 waren. Er wurde immer Torschützenkönig. Auch heute ist es so, dass er immer Tore macht. Er hat gerade einen sensationellen Lauf. Ich finde es auch sehr beachtlich, wie viele Tore er vorbereitet. Er kann der Mannschaft sehr helfen."

+++ Kimmich hätte nichts gegen Guardiola-Rückkehr +++

"Ich weiß nicht, wie realistisch das ist und was die Pläne des FC Bayern mit Hansi Flick sind. Wir dachten zunächst, dass es für zwei Spiele ist, jetzt ist von einer Lösung bis Winter oder Sommer die Rede. Ich kenne ihn (Guardiola), ich habe ihm viel zu verdanken. Er hat mich als Zweitligaspieler in der Bundesliga spielen lassen. Wir haben zusammen das Double gewonnen und ich wurde dann Nationalspieler. Ich würde mich nicht beschweren, wenn er zurückkommt."

+++ "Etwas Besonderes für mich" +++

"Jeder einzelne muss mehr Verantwortung übernehmen. Eine Hierarchie entwickelt sich mit Spielen. Ich war ja beim letzten Mal sogar Kapitän, das war etwas sehr Besonderes für mich. Ich merke, dass meine Bedeutung für das Team größer wird."

+++ Kimmich will zwei Siege +++

"Wir haben uns zwei Siege vorgenommen. Das Ziel ist klar: sechs Punkte."

+++ Das sind Guardiolas Optionen +++

Ein brisantes Gerücht geistert jetzt schon einige Tage durch die Fußball-Welt: ist diese Saison die letzte von Pep Guardiola bei Manchester City?

Kehrt er womöglich wirklich zurück zum FC Bayern? SPORT1 blickt auf seine Optionen.