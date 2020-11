Nationalspieler Kai Havertz (21) geht es nach seiner Corona-Erkrankung "mittlerweile wieder besser" und hat davor gewarnt, das Coronavirus zu unterschätzen. Der Spielmacher befindet sich in Quarantäne und fehlt deshalb am Mittwoch beim Testspiel der Nationalmannschaft gegen Tschechien (Deutschland - Tschechien am Mi. ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

"Wichtig ist, dass alle verstehen, dass es kein Spaß ist", sagte der Jungstar vom FC Chelsea der Sport Bild.

Der Spielmacher fügte an: "Wir sollten da schon aufeinander aufpassen."

Havertz denkt nicht an 100-Millionen-Ablöse

Durch die horrende Ablöse von 100 Millionen Euro bei seinem Wechsel von Bayer Leverkusen nach England fühlt sich Havertz nicht besonders unter Druck gesetzt. "Na ja, so funktioniert eben der Fußballmarkt. Dafür kann ich nichts. Deshalb bewerte ich das nicht über", sagte er.

Bisher gelang dem Linksfuß nach seinem Wechsel von Leverkusen nach England erst ein Ligator. "Ich versuche, gut Fußball zu spielen. Ich habe nicht meine Ablösesumme im Kopf, wenn ich auf das Feld gehe."