Köln (SID) - Manager Horst Heldt von Fußball-Bundesligist 1. FC Köln kann die Diskussionen um Bundestrainer Joachim Löw nicht nachvollziehen. "Es gab einen Umbruch, und jeder fand das gut. Eine junge Mannschaft aufbauen mit dem Ziel, bei der EM konkurrenzfähig zu sein. Das ist immer mit Hürden verbunden. Man hat sich dafür entschieden, das zu machen. Haben das jetzt alle vergessen? Das finde ich nicht in Ordnung", sagte Heldt im Interview mit der Westdeutschen Zeitung.

Wenn man diesen Weg gehe, müssen man ihn konsequent gehen, so Heldt: "Deshalb halte ich die Diskussion um Löw für nicht redlich." Löw sei für ihn ein "hervorragender Trainer, der ganz viel geleistet hat", sagte der 50-Jährige. Löw war nach dem 0:6-Debakel in Spanien zum Abschluss der Nations League massiv in die Kritik geraten.