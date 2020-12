vergrößernverkleinern Hoeneß erwartet Thomas Müller in der Nationalmannschaft © FIRO/FIRO/SID

Uli Hoeneß geht fest von Thomas Müllers Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft unter Bundestrainer Joachim Löw aus. Laut Hoeneß kommt man an Müller nicht vorbei.