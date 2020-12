Die Diskussion um eine Rückkehr von Mats Hummels, Thomas Müller und Jérôme Boateng in die Nationalmannschaft reißt nicht ab.

Nun ließ DFB-Direktor Oliver Bierhoff in der Pressekonferenz aufhorchen und bestätigte, was SPORT1 bereits am Dienstag berichtete: Eine Rückholaktion von einem Spieler, oder gar allen drei Aussortierten, ist nicht mehr undenkbar!

Rückkehr von Müller und Co. nicht mehr ausgeschlossen

"Am Ende spricht man über alle Spieler - auch über Thomas Müller und Mats Hummels. Man schaut die Entwicklung aller Spieler an. Es ist nichts Absolutes dabei. Das gilt auch für die Zukunft.[...] Jogi hat jetzt alle Optionen, die Mannschaft neu aufzubauen", sagte Bierhoff am Freitag.

Der Umbruch sei beendet, erklärte der DFB-Direktor: "Jetzt beginnt ein neues Kapitel. Löw wird machen, was für die Mannschaft das Beste ist."

Kommt Löw bis zum März 2021 (beim nächsten DFB-Lehrgang) zu dem Entschluss, dass Müller, Hummels und/oder Boateng den Kader verstärken, hat er seitens Bierhoffs und des DFB-Präsidiums volle Rückendeckung für eine Nominierung der drei Weltmeister von 2014.