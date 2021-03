Der spanische Bundesliga-Profi Mateu Morey von Borussia Dortmund verzichtet wegen muskulärer Probleme auf den Trip zur U21-EM.

Der Rechtsverteidiger werde "vorerst nicht zur Verfügung stehen" und nach dem Ligaspiel beim 1. FC Köln am Samstag seine Reha in Dortmund fortsetzen, teilte der Verein am Montag mit.

Dies sei das Ergebnis ausführlicher Untersuchungen im Anschluss an das Spiel gegen Hertha BSC (2:0).

Spaniens U21-Trainer Luis de la Fuente hatte Morey (21) nur zwei Stunden zuvor für die anstehenden Spiele gegen Gastgeber Slowenien, Italien und Tschechien nominiert.