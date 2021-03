Ilkay Gündogan wird in Abwesenheit von Manuel Neuer bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) im WM-Qualifikationsspiel gegen Nordmazedonien das Kapitänsamt übernehmen. Der Mittelfeldspieler von Manchester City "wird Kapitän sein, wenn er von Beginn an spielt", sagte Bundestrainer Joachim Löw während der virtuellen Pressekonferenz am Dienstag.

Neuer (Bayern München), unangefochtene Nummer eins im deutschen Tor, bekommt in Duisburg eine Pause. Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona wird im Tor stehen.