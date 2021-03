Joachim Löw traut Nationaltorhüter Manuel Neuer trotz dessen fortgeschrittenen Alters noch eine lange Karriere zu. "Er kann noch einige Jahre auf dem Niveau spielen", sagte Löw über seinen Kapitän vor dem WM-Qualifikationsspiel am Sonntagabend (20.45 Uhr/RTL) in Rumänien.

Neuer, der am Samstag 35 wurde, steht vor seinem 98. Einsatz in der A-Nationalmannschaft. "Er hat eine unglaubliche Karriere hingelegt. Er wirkt extrem austrainiert, extrem fit", sagte Löw und fügte an: "Ein Torhüter kann ohnehin länger spielen als ein Feldspieler." Neuer sei weiter "titelhungrig" und habe "große Ziele".