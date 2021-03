Vor dem "mit Abstand ungewöhnlichsten Auftakt einer EM" herrscht bei der deutschen U21 allen Corona-Hindernissen zum Trotz beste Laune.

"Wir haben uns den Slogan 'Besondere Zeiten, besonderes Team' gegeben", sagte DFB-Trainer Stefan Kuntz nach dem ersten, von Spaß bestimmten Training in Ungarn: "Jetzt müssen wir diesen Satz mit Leben füllen."

Besonders sind die Umstände in der Tat. Nur zwei Tage nach der Ankunft wird es schon am Mittwoch gegen Gastgeber Ungarn ernst für das DFB-Team. Ein einziges Teamtraining musste vor dem ersten Anstoß reichen. Dennoch zählt gegen den krassen Außenseiter Ungarn in Szekesfehervar nur ein Sieg, das weiß auch Kuntz. Am Samstag folgt aber bereits das Topspiel gegen die Niederlande, schon da sieht der 58-Jährige sein Team in der Außenseiterrolle (Der Spielplan der U21-EM).

U21 EM Heute: Schreibt Moukoko Geschichte?

Youssoufa Moukoko, der 16-Jährige von Borussia Dortmund, steht erstmals im Aufgebot und könnte schon gegen Ungarn zum jüngsten Spieler der deutschen U21-Geschichte werden (Der Kader der deutschen U21).

Kuntz warnte dennoch vor zu hohen Erwartungen an den Teenager. "Dass Youssoufa mit 16 in der Bundesliga spielt, spricht natürlich für sein außerordentliches Talent. Wir arbeiten aber sehr viel mit diesen Talenten, und wir haben auch schon sehr viele Talente scheitern sehen", sagte Kuntz: "Deswegen bringt es nichts, ihn irgendwohin zu heben, wo er noch nicht ist."

Zum festen Stamm gehören neben Kapitän Arne Maier von Arminia Bielefeld vor allem die Belgien-Legionäre Lukas Nmecha (RSC Anderlecht) und Niklas Dorsch (KAA Gent), aber auch Salih Özcan vom 1. FC Köln, Amos Pieper (Bielefeld) oder Nico Schlotterbeck (Union Berlin). Pieper betonte in Ungarn, "gerade wegen" der schwierigen Umstände "noch mehr Bock" auf die EM zu haben (Die Tabelle der U21 EM).

Deutschland U21: Die voraussichtliche Mannschaftsaufstellung gegen Ungarn

Grill - Vagnoman, Pieper, Schlotterbeck, Raum - Baku, Maier, Özcan, Jakobs - Nmecha, Berisha - Trainer: Kuntz

