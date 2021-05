Wann endlich kommt die Vollzugsmeldung? Fußball-Deutschland wartet gebannt auf den Nachfolger für den nach der Europameisterschaft scheidenden Bundestrainer Joachim Löw, bei dessen Nachfolge alles auf Noch-FC Bayern-Coach Hansi Flick hinausläuft.

Doch noch hakt das Engagement. Nun hat sich Oliver Bierhoff in der Debatte zu Wort gemeldet - und den gegenwärtigen Verhandlungsstand skizziert.

"Wir wissen, Hansi ist ein gefragter Mann", erklärte der Nationalmannschaftsdirektor bei Sky am Rande am Rande des DFB-Pokal-Endspiels in Berlin zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund.

"Man hat natürlich geredet, wir hatten gute Gespräche, man ist zwar nie sicher, doch ich bin positiv", ergänzte Bierhoff. "Er (Flick, Anm. d. Red.) muss natürlich auch das ein oder andere überdenken, dazu muss man ihm die Zeit lassen. Wir bleiben dran, und wir würden ihn uns alle als Bundestrainer wünschen."

Bierhoff nennt Zeitplan-Wunsch zu Flick-Vollzug

Gleichwohl hofft der 53-Jährige auf eine baldige Einigung: "Mein Wunsch-Zeitplan wäre, das Ganze vor der EM klarzumachen, so dass man dann bei der EM über dieses Thema nicht mehr sprechen muss."