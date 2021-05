Mit dem Trainingslager in Seefeld läutet Bundestrainer Joachim Löw die intensive Vorbereitung auf seine letzte EM mit der Nationalmannschaft ein.

Am ersten Tag des Trainingscamps in Tirol informiert Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff über den aktuellen Stand der Dinge. SPORT1 begleitet die Pressekonferenz im LIVETICKER:

EM-Tippkönig gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Anzeige

+++ Bierhoff über das Impfen +++

"Es ist eine persönliche Entscheidung. Dann hängt es bei einem genesenen Spieler davon ab, ob er eine solche Impfung braucht. Aber ein Großteil der Spieler ist geimpft."

+++ Bierhoff über Teamgeist +++

"Die Mannschaft und die Spieler sind absolut bereit. Die Qualität war auch 2018 vorhanden, vielleicht war uns nur nicht so bewusst, was es braucht, um bei so einem Turnier zu bestehen. Die mentale Stärke ist enorm wichtig. Die wollen wir hier aufbauen. Und dann wollen wir die Zeit nutzen, um gewisse Dinge, die wir in den letzten Jahren nicht so reibungslos umsetzen können, im Detail erarbeiten."

+++ Bierhoff über Müller und Hummels +++

"Thomas Müller und Mats Hummels haben tolle Erfolge mit der Nationalmannschaft gefeiert. Und das erwarte ich auch von ihnen. Das Wichtigste ist, dass sie als absolute Vorbilder vorwegmarschieren und dass sie ihre Qualitäten einbringen. Sie sind Vorbilder für die Mannschaft. Ich bin überzeugt, dass sie das machen. Dann ertrage ich auch den einen oder anderen Spruch."

+++ Bierhoff über Kroos +++

"Wir warten täglich darauf, dass die Ergebnisse negativ sind. Erst dann hat er die Freigabe, kann sich in den Flieger setzen und zu uns kommen. Ich gehe davon aus, dass er in den nächsten zwei, drei Tagen bei uns sein kann."

+++ Bierhoff freut sich auf die Rückkehrer - Problem wegen Quarantäne +++

"Jetzt steht die Arbeit im Vordergrund, konzentriert zu arbeiten. Wir hatten im Vorfeld die Diskussion, ob 26 oder 23 Spieler in den Kader sollen. Wir sehen heute, dass es sich gelohnt hat, auf das volle Kontigent zurückzugreifen. Ich freue mich, die Rückkehrer Mats Hummels und Thomas Müller zu begrüßen. Ich hatte mir ansonsten erhofft, dass sich viele Fragezeichen mit einem Mal auflösen. Gerade mit Blick auf die Situation in Großbritannien ist es sehr intensiv. Die Verordnung, die sehr streng in Deutschland umgesetzt wird, erschwert unser Wirken. Ich bin sehr dankbar, dass die österreichischen Behörden sehr flexibel reagiert haben. Insofern können unsere Spieler, die in England waren, unkompliziert einreisen. Aber in Deutschland wird es ein Problem. Ich muss verschiedene Optionen durchdenken. Wir müssen sehen, dass der Trainer auf die Spieler zurückgreifen kann. 14 Tage Hausquarantäne ist schwer möglich. Das bereitet mir im Moment Kopfzerbrechen. Da müssen wir Informationen sammeln und die optimale Lösung finden."

+++ Einreisebeschränkungen für England-Legionäre aufgehoben +++

Seefelds Bürgermeister Werner Frießer erklärt, dass die Behörden die Quarantäneregeln für die deutschen Nationalspieler, die noch im Champions-League-Finale im Einsatz sind, aufgehoben habe. "Die Quarantänepflicht gilt nicht", sagt Frießer.

+++ Bierhoff hofft auf sonniges Wetter +++

"Wir wären gerne schon im letzten Jahr unter normalen Umständen hier gewesen. Die Bedingungen sind optimal. Es ist enorm wichtig, die Gastfreundschaft zu spüren. Wir hoffen, dass die Sonne längere Zeit hier ist und wir eine gute Vorbereitung durchziehen können."

+++ Bierhoff ist da +++

DFB-Pressesprecher Jens Grittner informiert über den personellen Stand. Bei Toni Kroos werde "tagesaktuell entschieden", wann er anreist. Leon Goretzka werde voraussichtlich Anfang der Woche zum Team stoßen.

+++ Hummels, Müller und Co. in Seefeld angekommen +++

Angeführt von den Rückkehrern Mats Hummels und Thomas Müller kam am Freitagmittag ein Großteil des EM-Kaders in Tirol an.

Warten muss Bundestrainer Löw noch auf die Champions-League-Finalisten Ilkay Gündogan (Manchester City), Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger (alles FC Chelsea). Toni Kroos wird nach seiner Quarantäne aus Madrid anreisen, Leon Goretzka wird am Dienstag anreisen. Am Montag hat der Bayern-Profi noch ein MRT in München.

Alles zur Fußball-EM 2021: