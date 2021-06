"Er hebt uns als Mannschaft auf ein höheres Niveau."

Ein viel größeres Lob kann über einen Mitspieler kaum ausgeschüttet werden. Doch für Nationalspieler Robin Gosens gelingt genau dies Thomas Müller, weshalb es auch "Gold wert ist, ihn in der Mannschaft zu haben".

Vom DFB-Rückkehrer zum Führungsspieler: Während Mats Hummels sich Kritik gefallen lassen muss, ist der Bayern-Star der Schlüsselspieler, auf den es auch im EM-Achtelfinale gegen England ankommen wird. (EM 2021, Achtelfinale: England - Deutschland am Dienstag ab 18 Uhr im LIVETICKER)

Nachdem Bundestrainer Joachim Löw eine Rückkehr von Müller in die Nationalmannschaft lange Zeit abgelehnt hatte, kann dieser sich nun fast selbst aufstellen. Ist er hundertprozentig fit, führt an dem 31-Jährigen kein Weg vorbei.

Müller fit für das Duell mit England

Das war gegen Ungarn wegen seiner Kapselverletzung im Knie noch nicht der Fall. Doch als das Aus drohte, blieb Löw keine andere Wahl, als Müller einzuwechseln. Gemeinsam mit seinen Bayern-Kollegen Leon Goretzka und Jamal Musiala sorgte Müller für Schwung und Offensivdrang, Goretzka traf schließlich zum rettenden 2:2-Ausgleich.

Gegen England wird Müller aller Voraussicht nach wieder von Beginn an auflaufen, seine Verletzung ist überstanden.

"Wenn ich Probleme hätte, hätte ich heute nicht trainiert. Die Kapselverletzung behindert mich nicht. Ich bin routiniert genug, damit umzugehen. Ich bin überzeugt, dass es für Dienstag keine Problematik darstellt", sagte Müller am Samstag.

Für das DFB-Team ist das die wohl wichtigste Nachricht dieser Tage.

Gosens schwärmt von Müller

Mit seiner Erfahrung aus 105 Länderspielen weiß Müller wie kein zweiter aktueller Nationalspieler, worauf es in den K.o.-Duellen ankommt: "Ich persönlich habe mit dem Wembley-Stadion sehr gute Erfahrung beim Champions-League-Sieg 2013 gemacht. Gegen England haben wir 2010 gewonnen. Das hat mit Dienstag nichts zu tun, bringt aber vielleicht dem einen oder anderen ein gutes Gefühl."

Denn Müller lässt auch seine Mitspieler an seinen Erfahrungen teilhaben - egal, ob auf dem Trainingsplatz oder im Spiel. "Sobald es auf das Feld geht, hilft er jedem Spieler. Er bringt sich immer ein, versucht immer zu helfen. Das macht ihn besonders als Spieler und als Menschen", schwärmt Gosens von Müller.

Gosens ist jedoch nicht der einzige Müller-Fan im Team, auch Chelsea-Star Kai Havertz ist voll des Lobes: "Er denkt wie ein Spielertrainer. Er ist der dritte Co-Trainer, den wir haben. Er ist super lustig, aber auf dem Spielfeld ist er sehr professionell. Er zieht sehr viele Spieler mit und ist sehr wichtig in der Kommunikation auf dem Platz. Er bringt uns auf jeden Fall weiter."

Müller: Ordnung wichtiger als blinde Offensive

Der "dritte Co-Trainer" weiß auch genau, worauf es gegen England ankommen wird: "Wir müssen bei den Umschaltmomenten der Engländer dagegen halten. Wenn wir dann nur ein, zwei Chancen bekommen, kann das so sein. Dann müssen wir entweder eins machen oder wir gehen in die Verlängerung. Es ist keine Schande, ein Spiel knapp zu gewinnen."

Für Müller bringt es nichts, "jegliche Ordnung vermissen zu lassen, damit wir uns Torchancen erspielen, denn eine gute Mischung ist das Wichtigste."

Und damit seine Mitspieler bei dem ganzen Druck auf ihren Schultern nicht zu nervös werden, gibt der Weltmeister von 2014 zwischendurch auch gerne den Spaßvogel.

"Wenn der Zeitpunkt da ist, macht Thomas gerne mal Quatsch, erzählt auch ein bisschen Blödsinn, um die Stimmung aufzuheitern oder auch seine Gedanken loszuwerden, die nicht immer seriös sind - was aber auch total geil ist für die Mannschaft, weil dann jeder lacht", erklärte Gosens.

Müller witzelt mit Kimmich: "Kriege Nobelpreis"

Besonders nach dem erzitterten Einzug ins EM-Achtelfinale half Müller dem Team mit seiner guten Laune und frechen Sprüchen. Nach dem Ungarn-Spiel postete er auf Instagram ein Video mit dem schaukelnden Joshua Kimmich im Hintergrund, was Müller in gewohnter Art kommentierte: "Locker ins Achtelfinale geschaukelt, jetzt geht's erst richtig los!"

Es folgten zahlreiche Phrasen wie "So sieht's nämlich aus. Keep it serious and simple. Der Ball muss ins Tor, das Runde ins Eckige, ein Unentschieden gibt auch einen Punkt", ehe er zu der Erkenntnis kam: "Das Wort 'Zweiter' besteht ja aus 'zwei' und 'weiter'." Müllers Fazit unter Kimmichs Gelächter: "Wenn ich das poste, kriege ich einen Nobelpreis."

Auch auf einer Autogrammstunde sorgte Müller zuletzt für gute Laune, wie SPORT1-Reporter Jochen Stutzky zu berichten wusste. So sagte Müller beim Anblick der zahlreichen Kinder in Richtung des 18-jährigen Musiala: "Jamal, schau mal, die sind fast alle in deinem Alter".

EM-Makel: Müller noch ohne Treffer

Dass Müller bei der Pressekonferenz am Samstag ohne witzige Sprüche auskam, zeigt allerdings auch, dass ihm der Ernst der Situation bewusst ist.

Und auch wenn Müller bisher mit seinen Leistungen überzeugt, bleibt ein Makel: In 14 EM-Einsätzen hat der sonst so treffsichere Offensivspieler noch nie ein Tor erzielt. Das liegt laut Müller auch daran, dass er im DFB-Team leicht zurückgezogen spielt und dadurch in einer tieferen Position an den Ball kommt.

Er sehe sich daher eher "in einer einleitenden, initiierenden Rolle", da er dem eigenen Gefühl nach "nicht so oft in Abschlusssituationen gekommen ist, wie es mir lieb wäre". Glaubt man Müllers Vorhersage, wird sich das auch gegen England nicht ändern.

Falls Deutschland sich dennoch erneut weiterzittert, dürfte dies Müller aber recht sein - und seine Mitspieler sich wohl über ein neues Sprüche-Feuerwerk freuen.

