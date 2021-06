Noch einen Tag bis zum großen Showdown!

Nach dem überzeugenden 4:2-Sieg der deutschen Nationalmannschaft im zweiten Gruppenspiel der EM 2021 gegen Portugal steht am letzten Gruppenspieltag am Mittwoch das Duell mit Ungarn an. (Deutschland - Ungarn am Mittwoch ab 21.00 Uhr im LIVETICKER)

Ein Remis gegen den Tabellenletzten genügt für das sichere Weiterkommen. Doch gegen den Außenseiter der Gruppe will das Team von Joachim Löw nichts anbrennen lassen und den zweiten Sieg einfahren - zumal ein Gruppensieg und damit ein vermeintlich schwächerer Achtelfinalgegner mit einem Erfolg noch möglich wäre. (EM: Alle Tabellen der EM 2021)

Rund um das Spiel gibt es eine Debatte um die Beleuchtung der Münchner Arena. Die UEFA hat es untersagt, dass die Spielstätte am Mittwoch in Regenbogenfarben leuchten darf. Dieses Verbot hat bereits für reichlich Kritik in Richtung UEFA gesorgt. Im ZDF erklärte Löw: "Wir hätten uns so ein Zeichen gewünscht, aber die UEFA hat anders entschieden. Unsere Mannschaft steht für Vielfalt. Mir persönlich und uns ist noch viel wichtiger, dass man diese Werte auch lebt. Das macht unsere Mannschaft."

Äußert sich Löw auch in der PK zu der UEFA-Entscheidung? Auch Mats Hummels ist Teil der Pressekonferenz und dürfte sich zu diesem Thema äußern.

Dazu blickt Fußball-Deutschland mit banger Miene auf die angeschlagenen Spieler nach dem Spiel gegen den Europameister. Insbesondere die Personalie Thomas Müller ist besorgniserregend. Nach SPORT1-Informationen fällt der Bayern-Star für das Duell mit Ungarn sicher aus. Bestätigt Löw den Ausfall? Und wie sieht es bei den anderen Spielern aus?

+++ UEFA verbietet Regenbogenbeleuchtung der Münchner Arena gegen Ungarn +++

"Die UEFA ist gemäß ihrer Satzung eine politisch und religiös neutrale Organisation. Angesichts des politischen Kontextes dieses speziellen Antrags – eine Botschaft, die auf eine Entscheidung des ungarischen nationalen Parlaments abzielt – muss die UEFA diesen Antrag ablehnen", hieß es vom Verband.