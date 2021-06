Wie erklärt Joachim Löw das frühe Scheitern der deutschen Nationalmannschaft bei der EM?

Heute um 12.30 Uhr wird sich der scheidende Bundestrainer einen Tag nach dem Aus gegen England im Achtelfinale den Fragen der Journalisten stellen.

Auch Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaft, wird auf dem Podium Platz nehmen - und es gibt einiges zu besprechen.

Die deutsche Nationalmannschaft erlebt mit dem Achtelfinal-Aus gegen England die schlechteste EM-Teilnahme seit 2004. Von vier Turnierspielen gewann Deutschland ein einziges: Überzeugen konnte die Mannschaft alleine beim Sieg über Portugal.

Der Bundestrainer musste sich allerdings Kritik gefallen lassen, vor allem die fehlenden bzw. späten Wechsel sorgten für Verwunderung (Die Stimmen zum Spiel).

"Ich verstehe nicht, warum der Bundestrainer so lange wartet mit einer Umstellung", sagte Michael Ballack in seiner Funktion als Experte bei MagentaTV. "Warum, weiß keiner", meinte Ballack: "Man konnte darauf warten, dass wir in Rückstand geraten."

Jamal Musiala, der im dritten Gruppenspiel gegen Ungarn entscheidende Akzente setzte, kam erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Zwei Minuten vor dem Ende, beim Stand von 0:2. "Das bringt gar nichts", sagte Hertha-Manager Fredi Bobic bei MagentaTV – und war sich mit Ballack einig: "Das war Alibi, das bringt gar nichts.

