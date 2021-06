Die SPORT1-User sind vor der Fußball-Europameisterschaft alles andere als optimistisch was das Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft betrifft.

In einer Umfrage, bei der bis Sonntagnachmittag über 60.000 Personen abgestimmt haben, gaben 33 Prozent der Teilnehmer an, dass sie von einem Aus des DFB-Teams in der Vorrunde ausgehen.

Lediglich 14 Prozent der Abstimmenden glauben an den EM-Titel der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw, der sein Amt nach dem Turnier aufgibt. Die Umfrage war auch die Frage der Woche im EM-Doppelpass auf SPORT1 am Sonntagvormittag.

Für ein Aus im Achtelfinale votierten 10 Prozent, für das Erreichen des Viertel- bzw. Halbfinals stimmten jeweils 18 Prozent der User ab. An eine Niederlage im Finale glauben 7 Prozent.

Deutschland steigt am 15. Juni gegen Weltmeister Frankreich in die Endrunde ein, weitere Vorrundengegner sind Portugal und Ungarn. Die ersten beiden jeder Gruppe sowie die vier besten Gruppendritten qualifizieren sich für das Achtelfinale.

