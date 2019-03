Callum Hudson-Odoi darf auf sein erstes A-Länderspiel hoffen.

Der 18-Jährige vom FC Chelsea wurde von der U21 in die A-Nationalmannschaft befördert, nachdem mit John Stones, Fabian Delph und Ruben Loftus-Cheek drei Spieler ihre Teilnahme an den kommenden Länderspielen abgesagt hatten.

Hudson-Odoi war zuvor erstmals für die englische U21 nominiert worden, nun winkt sogar gleich das Debüt für die Three Lions. Der Flügelspieler, an dem der FC Bayern großes Interesse hat, kam noch nie in der Premier League von Beginn an zum Einsatz. In seiner Saisonstatistik stehen lediglich 119 Ligaminuten. Dafür drehte der Youngster in der Europa League auf und erzielte bereits vier Tore im Europacup - genug für Nationaltrainer Gareth Southgate, Hudson-Odoi hochzuziehen.

Auch Ward-Prowse nachnominiert

Auch Southamptons James Ward-Prowse wurde für die EM-Qualifikationsspiele gegen Tschechien und Montenegro nachnominiert.

Southgate plagen große Personalprobleme: Neben dem bereits abgemeldeten Trio drohen auch Kieran Trippier (Tottenham) und Jordan Henderson (Liverpool) auszufallen.