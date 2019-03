Am Dienstag stehen noch einmal acht Spiele der EM-Qualifikation 2020 auf dem Programm, ehe es in den europäischen Ligen in die heiße Saisonphase geht. (SERVICE: Spielplan der EM-Qualifikation)

Von den Topteams sind Italien und Spanien im Einsatz. Während die Italiener nach einem 2:0-Auftaktsieg nun die Liechtensteiner empfangen, sind die Spanier auf Malta gefordert. (EM-Qualifikation: Italien - Lichtenstein, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Spanien muss dabei auf seinen Nationaltrainer Luis Enrique verzichten, der aus "dringendem privatem Grunde" abgereist ist. Enriques Assistent Robert Moreno wird deshalb die Mannschaft auf Malta coachen. (EM-Qualifikation: Malta - Spanien, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Spanien und Malta mit Siegen gestartet

Die Spanier waren Samstag in der Gruppe F mit einem 2:1 gegen Norwegen in die Qualifikation zur Endrunde 2020 gestartet. Aber auch Malta hat überraschend seinen ersten Sieg gefeiert und Färöer mit 2:1 besiegt. (Tabellen der EM-Qualifikation)

In der Spanien-Gruppe kommt es zudem zum großen Skandinavien-Duell zwischen Norwegen und Schweden. Während die Schweden bereits drei Punkte auf dem Konto haben, steht Norwegen nach der Niederlage gegen Spanien bereits unter Zugzwang. (EM-Qualifikation: Norwegen - Schweden, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Spannung verspricht auch das Duell in Gruppe D. Dort haben die Schweizer mit Dänemark einen Gegner auf Augenhöhe zu Gast. Die Schweiz will nach dem 2:0-Sieg zum Auftakt gegen Georgien auf dem Weg Richtung EM 2020 nachlegen. (EM-Qualifikation: Schweiz - Dänemark, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Die Partien des Tages:

Gruppe D

20.45 Uhr: Schweiz – Dänemark

20.45 Uhr: Irland – Georgien

Gruppe F

20.45 Uhr: Norwegen – Schweden

20.45 Uhr: Malta – Spanien

20.45 Uhr: Rumänien – Färöer

Gruppe J

18 Uhr: Armenien – Finnland

20.45 Uhr: Bosnien und Herzegowina - Griechenland

20.45 Uhr: Italien – Lichtenstein

So können Sie die EM-Qualifikation LIVE verfolgen:

TV: -

Stream: DAZN

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App