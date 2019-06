In Weißrussland trat die deutsche Nationalmannschaft zum ersten Mal seit 15 Jahren nicht mit Joachim Löw an der Seitenlinie an. Aber auch unter Stellvertreter Marcus Sorg feierte das DFB-Team einen souveränen 2:0-Erfolg. Gegen Estland soll dies nun wiederholt werden. (EM-Qualifikation, 4. Spieltag: Deutschland - Estland, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker)

"Er hat uns beglückwünscht und ist natürlich sehr zufrieden", gab Sorg direkt nach dem Erfolg gegen Weißrussland zu Protokoll. Damit das auch nach dem Estland-Spiel so bleibt, soll es den dritten Sieg im dritten Spiel geben. (Tabellen der EM-Qualifikation im SPORT1-Datencenter)

Mit Estland wartet ein machbarer, aber auch unbekannter Gegner auf die Nationalelf. Schließlich trifft man seit der Unabhängigkeit Estlands 1991 zum ersten Mal auf diesen Gegner. Die bisherigen drei Duelle stammen allesamt aus den 1930er Jahren. Aus dieser Zeit stehen drei Siege und 11:1 Tore zu Buche.

Estland mit Achtungserfolgen

Allerdings sollte man die Esten nicht unterschätzen, auch wenn sie nur auf Position 96 in der FIFA-Weltrangliste geführt werden - zwischen der Kirgisischen Republik (95) und Jordanien (97). Zwar warten sie in der EM-Qualifikation noch auf die ersten Punkte, abber sie haben in diesem Jahr schon das ein oder andere Ausrufezeichen gesetzt. So gewannen sie in einem Freundschaftsspiel 2:1 gegen Finnland und trotzten den Isländern ein 0:0 ab.

Auch in der Nations League sammelten sie mit einem 3:3 gegen Ungarn und einem 1:0-Erfolg in Griechenland immerhin vier Punkte in ihrer Gruppe C2.

Im Gegensatz zu Deutschland, das weiterhin auf Marc-Andre ter Stegen, Toni Kroos und Antonio Rüdiger (allesamt verletzt) verzichten muss, kann Estlands Trainer Martin Reim auf seinen kompletten Kader zurückgreifen.

Volle Konzentration im letzten Spiel

Doch weder dieser Aspekt noch Estlands Achtungserfolge täuschen darüber hinweg, dass Deutschland der klare Favorit im letzten Heimspiel vor der Sommerpause ist. Daher kann es nur eine Marschroute geben. "Gegen Estland müssen wir noch besser, noch konzentrierter spielen und noch mehr Tore schießen", forderte Marco Reus bereits kurz nach dem Erfolg in Weißrussland.

Auch Innenverteidiger Niklas Süle schloss sich dieser Forderung an. "Hoffentlich werden es (gegen Estland, Anm.d.Red.) ein paar Tore mehr.

Damit wäre auch Löw-Ersatz Marcus Sorg mehr als zufrieden und könnte sich dann auf den nächsten Anruf seines Chefs freuen.

Voraussichtliche Aufstellung

Deutschland: Neuer – Tah, Ginter, Süle – Schulz, Kimmich, Gündogan, Kehrer – Goretzka – Reus, Sané

Estland: Lepmets – Pikk, Mets, Vihmann, Teniste – Käit, Dmitrijev – Sinyavskiy, Vassiljev, Zenjov – Sappinen

So können Sie die EM-Qualifikation LIVE verfolgen:

TV: RTL

Stream: DAZN

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App