Drei Wochen nach den Bundesligisten starten nun auch die Nationalmannschaften in die neue Saison.

In der Qualifikation für die Europameisterschaft 2020 geht es mit dem 5. Spieltag bereits in die heiße Phase. Bisher hat sich kein Land für die EM im kommenden Jahr, die in zwölf Ländern ausgetragen wird, qualifiziert. (Tabellen der EM-Qualifikation im SPORT1-Datencenter)

England absolvierte als einziges Team in Gruppe A bisher erst zwei Spiele, dennoch stehen die Three Lions mit zwei Siegen an der Spitze der Tabelle. Ein Erfolg gegen Bulgarien würde den Abstand zum Verfolger Tschechien auf drei Punkte anwachsen lassen. (EM-Qualifikation, 5. Spieltag: England - Bulgarien, ab 18 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Frankreich auf Kurs - Portugal unter Druck

Auch Frankreich ist in der Gruppe H auf Kurs, auch wenn es gegen die Türkei bereits eine Niederlage gab. Mit neun Punkten aus vier Spielen grüßt der Weltmeister von der Tabellenspitze. Doch die Türkei und Island sind punktgleich.

Das Spiel gegen Albanien ist daher eine Pflichtaufgabe für das Team um Superstar Antoine Griezmann. Unterschätzen sollten die Franzosen den Gegner allerdings nicht, denn auch die Albaner haben bereits sechs Zähler auf dem Konto. (EM-Qualifikation, 5. Spieltag: Frankreich - Albanien, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Unter massivem Druck steht dagegen bereits Titelverteidiger Portugal. Der Europameister von 2016 hat nach zwei Spielen lediglich zwei Punkte auf dem Konto und liegt auf Rang vier. Im direkten Duell mit dem Tabellennachbarn Serbien muss dringend ein Sieg her, doch die Partie in Belgrad dürfte alles andere als ein Kinderspiel für die Portugiesen werden. (EM-Qualifikation, 5. Spieltag: Serbien - Portugal, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker)

So können Sie die EM-Qualifikation LIVE verfolgen:

TV: -

Stream: DAZN

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App