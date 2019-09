Die Qualifikation für die EM-Endrunde 2020 geht in die heiße Phase. (Tabellen der EM-Qualifikation im SPORT1-Datencenter)

In Gruppe G sind die Österreicher nach einem Fehlstart mit zwei Niederlagen wieder in der Spur und kämpfen am Abend in Polen sogar um die Tabellenführung. Mit einem Sieg beim Team um Bayern-Stürmer Robert Lewandowski, das am Freitag in Slowenien überraschend mit 0:2 verloren hat, könnte Österreich mit den Polen an der Tabellenspitze gleichziehen. (EM-Qualifikation, 6. Spieltag: Polen - Österreich, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker)

EM-Quali: Slowenien empfängt Israel

Allerdings muss Rot-Weiß-Rot weiterhin auch die Slowenen und die Israelis im Auge behalten. Beide haben nach fünf Spielen nur einen Punkt weniger auf dem Konto und treffen am Abend ebenfalls aufeinander.

In Gruppe E kommt es zum Fernduell zwischen Kroatien und Ungarn um die Tabellenführung, beide Teams stehen vor dem 6. Spieltag bei neun Zählern. (EM-Qualifikation, 6. Spieltag: Aserbaidschan - Kroatien, ab 18 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Während die Kroaten um den Neu-Bayern Ivan Perisic schon um 18 Uhr in Aserbaidschan ran müssen, empfangen die Ungarn in Budapest den Nachbarn aus der Slowakei. (EM-Qualifikation, 6. Spieltag: Ungarn - Slowakei, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Belgien und Russland vor großem Schritt Richtung EM

Belgien und Russland marschieren in Gruppe I der EM-Endrunde entgegen und können am Abend einen weiteren großen Schritt machen. Die Belgier, mit 15 Punkten aus fünf Spielen mit einer perfekten Bilanz, treten bei den Schotten an. (EM-Qualifikation, 6. Spieltag: Schottland - Belgien, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Russland empfängt Kasachstan. (EM-Qualifikation, 6. Spieltag: Russland - Kasachstan, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Gewinnen beide ihr Spiel, haben sie vier Spieltage vor Schluss schon elf (Belgien) und acht Punkte (Russland) Vorsprung auf den ersten Platz, der nicht mehr zur EM-Teilnahme berechtigen würde.

So können Sie die EM-Qualifikation LIVE verfolgen:

TV: -

Stream: DAZN

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App