Die Qualifikation für die EM 2020 startet in ihre heiße Phase. Mit von der Partie sind selbstredend die großen Nationen - und am Freitag könnte es durchaus spannend werden.

Denn Frankreich und die Türkei liegen in der Gruppe H mit 15 Punkten gleichauf an der Spitze. Während Frankreich bei Island zu Gast ist, empfängt die Türkei die Albaner. Aus diesen beiden Partien entspinnt sich also ein Fernduell um den ersten Platz in der Gruppe. (EM-Qualifikation: Türkei - Albanien und Island - Frankreich ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Island mit Außenseiterchancen

Aber auch die Isländer sollte man nicht abschreiben. Bei einem Heimsieg der Nordmänner gegen Frankreich würden sie zumindest nach Punkten mit dem Weltmeister gleichziehen.

Für Portugal geht es derweil darum, an der Spitze dranzubleiben. Dort thront nämlich die Ukraine mit 13 Punkten, während das Team um Superstar Cristiano Ronaldo nur acht Punkte - allerdings auch ein Spiel weniger - hat. Serbien sitzt direkt im Nacken mit sieben Punkten, hat aber ein Spiel mehr auf dem Konto.

Portugal trifft zu Hause auf den Fußballzwerg Luxemburg, die Ukraine spielt gegen Litauen. (EM-Qualifikation: Portugal - Luxemburg und Ukraine - Litauen ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Der nächste große Name ist England. Das Team um Nationalcoach Gareth Southgate weist zwölf Punkte auf und ist unangefochtener Spitzenreiter vor Tschechien, das nur neun Punkte und ein Spiel mehr hat. Das Duell der beiden - ein Heimspiel für Tschechien - könnte entscheidend sein für den Verlauf der Gruppe. (EM-Qualifikation: Tschechien - England ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

