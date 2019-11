Am Samstagabend haben die Teilnehmer der Europameisterschaft 2020, die auf dem ganzen Kontinent stattfindet, endlich Gewissheit.

In Bukarest (EM 2020: Gruppen-Auslosung ab 18 Uhr im LIVETICKER) werden die qualifizierten Teilnehmer und die Playoff-Paarungen in acht Gruppen á vier Teams ausgelost.

SPORT1 beantwortet vorab alle wichtigen Fragen zu Modus, Übertragung und Favoriten.

- Wer ist bei der EM-Auslosung dabei?

20 Nationen haben ihr EM-Ticket gebucht. Neben Deutschland sind das Portugal, Frankreich, Belgien, Italien, Russland, Polen, Ukraine, Spanien, England, Tschechien, Türkei, Finnland, Schweden, Österreich, Kroatien, Schweiz, Dänemark, die Niederlande und Wales. Die übrigen vier EM-Teilnehmer werden in den Playoffs der Nations League Ende März 2020 ermittelt.

- Wie funktioniert die Ziehung?

Es werden sechs Vierergruppen ausgelost, wobei die Teams in vier Lostöpfen auf der Grundlage der Leistungen in der Qualifikation eingeteilt sind. Doch weil die Gastgeberländer der paneuropäischen EM in der Vorrunde automatisch Heimrecht haben und einige Duelle aus politischen Gründen (zum Beispiel Russland gegen die Ukraine) untersagt sind, stehen einige Paarungen schon vor der Auslosung fest. Russland, Belgien und Dänemark werden zum Beispiel in der EM-Gruppe B spielen.

- Wie sehen die Lostöpfe bei der EM-Auslosung aus?

In Topf 1 sind neben Deutschland noch Italien, Belgien, England, Spanien und die Ukraine vertreten. Topf 2 besteht aus Frankreich, Kroatien, Polen, Russland, den Niederlanden und der Schweiz. In Topf 3 sind Portugal, Dänemark, Österreich, Schweden, Tschechien und die Türkei. Topf 4 bilden Wales, Finnland und die vier Sieger der Playoffs.

- Auf welche Gegner kann Deutschland treffen?

Es droht eine "Hammergruppe" mit Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal. Doch auch vermeintlich leichtere Gegner wie Polen und Tschechien sind möglich. Klar ist, dass Deutschlands dritter Kontrahent zunächst ein "Blanko-Los" sein wird: Er wird erst in den Playoffs ermittelt. Dabei kommt der Sieger des Playoff-Pfads A mit Deutschlands Co-Gastgeber Ungarn, Bulgarien, Rumänien und Island infrage.

Nur wenn sich hier Rumänien durchsetzt, trägt es seine Heimspiele automatisch in Bukarest aus und Deutschland bekommt es mit dem Sieger des Playoff-Pfads D (Georgien, Weißrussland, Nordmazedonien, Kosovo) zu tun.

- Wie weit müssen die deutschen Fans bei der EM 2020 reisen?

In der Gruppenphase zumindest nicht ins Ausland. Die DFB-Elf bestreitet ihre Vorrundenspiele ausnahmslos in München (16./20./24. Juni). Im Achtelfinale wären die Spielorte Bukarest, Dublin, Bilbao und Budapest eine Option, ein Viertelfinale könnte erneut in München, St. Petersburg, Rom oder Baku steigen. Die Halbfinals und das Endspiel finden in London statt.

- Was sagt der Bundestrainer?

Auch Joachim Löw war anfangs mit dem Modus überfordert, dennoch freut er sich auf die Auslosung, die dem Turnier "ein Gesicht" gebe. Einen Wunschgegner hat Löw nicht. "Ich bin sehr gelassen, wir nehmen es, wie es kommt", sagt der 59-Jährige: "Man muss bei der EM jeden Gruppengegner so ernst nehmen, dass man es wie ein Endspiel oder ein K.o.-Spiel betrachtet."

- Gibt es Kritik am Modus der EM-Auslosung?

Belgiens Mittelfeldstar Kevin De Bruyne sprach aus, was viele Fans denken: Der Modus sei eine "Schande" und nehme für die Auslosung "alle Spannung und jedes Vergnügen". Dem niederländischen Bondscoach Ronald Koeman geht es ähnlich: "Ich habe schon im Verband nachgefragt, ob ich wirklich zu dieser Auslosung am 30. November gehen soll." Allerdings: Eine völlig freie Auslosung hätte ebenfalls zu Verdruss geführt, wenn den Gastgebern dadurch Heimspiele entgangen wären.

So können Sie die EM-Auslosung LIVE verfolgen:

TV: ARD One, Sky Sport News

Stream: Sportschau.de

Ticker: SPORT1.de