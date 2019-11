Die möglichen Senkrechtstarter der EM 2020 zum Durchklicken:

Die Europameisterschaft 2020 wird in elf europäischen Städten und der asiatischen Stadt Baku vom 12. Juni bis 12. Juli ausgetragen.

Das Finale wird im Wembley-Stadion in London stattfinden. Des Weiteren sollen in Deutschland sollen drei Gruppenspiele und ein Viertelfinale in der Münchener Allianz Arena ausgetragen werden.

In der EM-Qualifikation sind bereits 17 von 20 Tickets vergeben, drei sind noch offen – und vier weitere werden in den Playoffs der UEFA Nations League ausgespielt.

SPORT1 wagt einen Ausblick auf die Endrunde und zeigt, welche Senkrechstarter sich bei EM 2020 in den öffentlichen Fokus spielen könnten.