Das DFB-Jahr 2019 hat die deutsche Nationalmannschaft mit dem 6:1 gegen Nordirland abgeschlossen. Lohn: Platz eins in der EM-Qualifikation. Ende Mai starten Joachim Löw und Co. in die EM-Vorbereitung in Seefeld/Tirol. Bis zum 2. Juni 2020 (24 Uhr) muss der Bundestrainer den endgültigen EM-Kader benannt haben. Bis dahin ist noch viel möglich im Kader. Wer ist dabei, wer muss zittern? SPORT1 gibt einen Überblick

© SPORT1-Montage/Getty Images/Imago