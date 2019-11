Die Schweiz kann am Montag in Gibraltar die Qualifikation für die EM 2020 perfekt machen machen. In Gibraltar wollen die Eidgenossen den nächsten Dreier einfahren.

Gleichzeitig spielt Irland zu Hause gegen Tabellenführer Dänemark. Die Iren sind zum Siegen verdammt, um noch eine Chance auf die EM 2020 zu haben. (SERVICE: Tabellen der EM-Qualifikation)

Schweiz vor Pflichtaufgabe

Die Schweizer Nationalmannschaft mit einigen Bundesliga-Akteueren wie Nico Elvedi, Manuel Akanji oder auch Deni Zakaria steht vor einer Pflichtaufgabe.

Gibraltar ist eines von drei Teams, das noch keinen einzigen Punkt in der EM-Qualifikation holen konnte.

Mit einem Dreier wären die Schweizer für die Europameisterschaft 2020 sicher qualifiziert. (EM Qualifikation: Gibraltar - Schweiz, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Spanien und Italien bereits durch

Spanien und Italien haben sich bereits für die Europameisterschaft qualifiziert. Die Spanier haben in ihrer Gruppe fünf Punkte Vorsprung auf die Schweden.

Jetzt im letzten Spiel der Qualifikation will "la Furia Roja" zu Hause gegen Rumänien die starke Leistung mit einem weiteren Dreier krönen. (EM-Qualifikation: Spanien - Rumänien, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Italien hat bisher eine perfekte Qualifikation gespielt und alle neun Spiele gewonnen.

Die "Squadra Azzura" will im Heimspiel gegen Armenien natürlich gewinnen und die Qualifikation mit zehn Siegen aus zehn Spielen abschließen. (EM-Qualifikation: Italien - Armenien, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

