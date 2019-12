Die Auslosung der Gruppenphase der EM 2020 bescherte der deutschen Nationalmannschaft zwei Hammerlose.

Mit Frankreich und Portugal bekommt es das DFB-Team bei der Europameisterschaft im kommenden Jahr sowohl mit dem amtierenden Welt- als auch dem Europameister zu tun, der letzte Gegner ist aktuell noch offen.

Die drei Gruppenspiele der Nationalmannschaft werden in der Allianz Arena in München ausgetragen. SPORT1 erklärt, wie Fans an Tickets für die Spiele der DFB-Elf kommen.

Wann startet der Vorverkauf?

Ab Mittwoch den 4. Dezember können sich Fans speziell für Eintrittskarten der deutschen Spiele bewerben. Das Verkaufsfenster öffnet um 14 Uhr und ist bis zum 18. Dezember geöffnet.

Wo gibt es Tickets für die deutschen Spiele?

Um an Tickets für die Spiele des DFB-Teams zu kommen, muss man sich auf der offiziellen Seite der UEFA Euro 2020 registrieren.

Wie erhöht man die Chance auf ein Ticket?

Fans, die Mitglieder im "Fan Club Nationalmannschaft" sind, werden im Ticketverkauf bevorzugt behandelt. Um die Chancen auf ein EM-Ticket zu erhöhen, kann es sich also lohnen, dem Fan Club beizutreten.

Was kostet ein Ticket für die EM 2020?

Für die Spiele in der Allianz Arena gibt es drei verschiedene Kategorien. Tickets in der Mitte des Spielfelds (Kategorie 1) kosten 185 Euro, Karten hauptsächlich in den Ecken (Kategorie 2) 125 Euro. Am günstigsten sitzt man direkt hinter den Toren (Kategorie 3), dort kostet eine Karte 50 Euro.

Wie viele Tickets sind verfügbar?

Für jedes Gruppenspiel der deutschen Mannschaft stehen für Fans beider Mannschaften jeweils 12.000 Tickets zur Verfügung. Des Weiteren haben die Fans die Möglichkeit, das DFB-Team bis zum Turnier-Aus zu begleiten. Für mögliche K.o.-Partien im Achtel- und Viertelfinale würden, unabhängig vom Spielort, jeweils 6.000 Karten zur Verfügung stehen.

Für das Halbfinale in London wären wiederum 12.000 Tickets für deutsche Fans reserviert, für das Finale am 12. Juli 2020 in Wembley sogar 13.000 Karten.

Gibt es auch Tickets für andere Spiele?

Neben dem Verkaufsfenster für Team-Fans eröffnet die UEFA auch ein Onlineportal mit der Möglichkeit, Karten im generellen Verkauf zu erwerben. Dort gibt es noch 500.000 Tickets für 51 Spiele. In der ersten Verkaufsphase im Sommer waren bereits 1,5 Millionen Karten verkauft worden.