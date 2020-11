Der schwedische Coach Erik Hamren hat auf einer Pressekonferenz am Samstag seinen Rücktritt als isländischer Nationaltrainer angekündigt.

Am Donnerstag waren die Nordeuropäer in den Play-off-Finals zur EURO 2020 an Ungarn (1:2) gescheitert. Erst in der Schlussphase hatten die Isländer die beiden Gegentore zur Niederlage kassiert.

"Es ist besser, wenn jemand anderes den Job übernimmt", sagte der Trainer, der seit 2018 für die Wikinger verantwortlich war. Die beiden letzten Spiele als isländischer Nationalcoach bestreitet Hamren in Dänemark am Sonntag und in England am kommenden Mittwoch.