Die deutsche Nationalmannschaft wird ihre EM-Generalprobe am 7. Juni in Düsseldorf gegen Lettland bestreiten.

Das beschloss das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in seiner Sitzung am Freitag. Das Duell mit dem Fußball-Zwerg bildet den Abschluss des EM-Trainingslagers in Seefeld/Österreich, in dessen Rahmen ein weiteres Länderspiel vorgesehen ist. Mögliche Gegner sind Österreich oder die Schweiz, die Details sind laut DFB aber noch nicht geklärt.

Über eine Zulassung von Zuschauern zum Lettland-Spiel soll mit den zuständigen Behörden zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden. "Wir wünschen uns sehr, dass gerade beim letzten Spiel vor dem Turnier Zuschauer im Stadion dabei sind. Das wäre für uns alle sicher ein weiterer Motivationsschub, bevor wir in die EM starten", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff.

Lettland ist als Nummer 136 der Weltrangliste aktuell die siebtschwächste europäische Nation. Bei der EM 2004 trotzte der damalige Turnierdebütant der DFB-Elf im zweiten Gruppenspiel ein 0:0 ab. Das anschließende 1:2 gegen Tschechien bedeutete für die Nationalmannschaft das Aus in der Vorrunde, nach dem Teamchef Rudi Völler zurücktrat.

Das Trainingslager in Seefeld soll nach derzeitigem Stand am 25. Mai und damit drei Tage nach dem 34. Bundesliga-Spieltag beginnen. Nach zwei freien Tagen in der Folge des Lettland-Spiels bezieht die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw am 10. Juni ihr EM-Quartier in der "World of Sports" von Partner adidas in Herzogenaurach. Am 15. Juni steigt das deutsche EM-Auftaktspiel in München gegen Weltmeister Frankreich. Weitere Gruppengegner sind Titelverteidiger Portugal (19.6.) und Ungarn (23.6.).