Nationalspieler Toni Kroos traut der deutschen Mannschaft bei der Fußball-EM im Sommer trotz der zuletzt enttäuschenden Vorstellungen den Titelgewinn zu. "Die Chance ist da", sagte der Mittelfeldspieler vom spanischen Rekordmeister Real Madrid bei Instagram in einem Live-Interview mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

"Dass es nicht einfach wird, muss man nicht groß betonen", sagte Kroos (31), "und dass wir wahrscheinlich schon mit mehr Vorschusslorbeeren in ein Turnier gegangen sind, auch nicht." Allerdings habe das "noch nie etwas geheißen".

Der 101-malige Nationalspieler verwies dabei auf die letzten großen Turniere - etwa auf die WM in Brasilien, wo der Titelgewinn gelang. "2014 waren wir nicht der absolute Favorit. 2018 sind wir dafür als Mitfavorit rein, sind in der Vorrunde rausgeflogen", sagte Kroos: "Ich hoffe, dass wir die Zeit, die uns noch bleibt, nutzen und dass wir unseren Namen als Turniermannschaft bestätigen können." Er fange grundsätzlich "jedes Turnier an, um es zu gewinnen."