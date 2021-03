Exekutivmitglied Rainer Koch hofft darauf, dass die Europäische Fußball-Union (UEFA) bei der EM-Endrunde (11. Juni bis 11. Juli) Zuschauer zulassen kann.

"Wir werden alles daran setzen, auch bei der UEFA, die Menschen wieder in die Stadien zu bringen - so weit es verantwortet werden kann. Natürlich geht die Gesundheit vor", sagte der Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Montag.

Die UEFA plant trotz der Corona-Pandemie nach wie vor offiziell, die EM in zwölf Städten in zwölf verschiedenen Ländern auszutragen. Zuletzt wurde darüber spekuliert, dass die Endrunde zu einem Großteil in Großbritannien ausgetragen werden könnte. Die UEFA will Anfang April weitere Entscheidungen treffen.