Dem schwedischen Superstar Zlatan Ibrahimovic vom italienischen Topklub AC Mailand droht das Aus für die Fußball-EM. Wie Milan am Samstag bekannt gab, wird der 39 Jahre alte Angreifer wegen einer Verletzung seines linken Knies voraussichtlich sechs Wochen ausfallen.

Die EM-Endrunde (11. Juni bis 11. Juli) beginnt bereits in vier Wochen. Schweden trifft am 14. Juni auf den früheren Welt- und Europameister Spanien, am 18. Juni auf die Slowakei und zum Abschluss der Vorrundengruppe E auf Polen (23. Juni). Ibrahimovic hatte erst im März nach fast fünfjähriger Abstinenz sein Comeback im Nationaldress gegeben.