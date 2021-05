Nationaltorhüter Bernd Leno blickt optimistisch auf die EM-Kadernominierung von Bundestrainer Joachim Löw. "Ich habe in der Premier League und in der Europa League eine gute Saison gespielt und mein Bauchgefühl sagt mir, dass es klappen kann. Und völlig klar: Ich brenne darauf, dabei zu sein", sagte der Schlussmann des FC Arsenal im Sport1-Interview.

Leno kämpft mit dem Frankfurter Kevin Trapp um die Teilnahme an der EM (11. Juni bis 11. Juli). Kapitän Manuel Neuer und Marc-Andre ter Stegen sind gesetzt. "Meine Eltern haben in der falschen Zeit Gas gegeben", sagte der 29-Jährige lachend mit Blick auf die große Konkurrenz im DFB-Team. Löw wird seinen Kader am Mittwoch bekannt geben.

Trotz einiger Rückschläge zuletzt traut Leno der Nationalmannschaft ein gutes Turnier zu. "Wir sind zwar nicht der Top-Favorit, aber wenn wir Euphorie aufbauen, dann ist alles möglich. Kein deutscher Nationalspieler spielt eine EM um sich danach zu freuen, ins Viertelfinale gekommen zu sein", sagte der ehemalige Leverkusener.

Hansi Flick würde er als Löw-Nachfolger derweil begrüßen: "Für den deutschen Fußball wäre das eine sehr gute Lösung. Auch für die Atmosphäre, denn ich glaube, dass sich die Fans mit Hansi Flick sehr gut identifizieren können. Fachlich ist er sowieso überragend, menschlich ist er top."