Die spanische Fußball-Nationalmannschaft darf bei ihrem vorletzten Test vor der anstehenden Europameisterschaft (11. Juni bis 11. Juli) wieder mit Fans planen. Bei der Partie gegen Portugal im Wanda Metropolitano, der Heimspielstätte des spanischen Meisters Atletico Madrid, am 4. Juni werden 22.590 Zuschauer zugelassen. Dies entschied am Dienstag die lokale Politik.

Damit wäre das Stadion in der spanischen Hauptstadt zu 30 Prozent ausgelastet. Am 7. März vergangenen Jahres, bei dem Liga-Spiel zwischen Atletico Madrid und dem FC Sevilla, waren zum letzten Mal Fans im Wada Metropolitano zugelassen.

Spanien trifft in der EM-Gruppe E am 14. Juni auf Schweden. Am 19. Juni spielt die Mannschaft von Nationaltrainer Luis Enrique gegen Polen, am 23. Juni geht es gegen die Slowakei.