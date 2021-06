Die Energieleistung der dänischen Fußball-Nationalmannschaft bei der EM-Endrunde beim 4:1 gegen Russland in Kopenhagen verfolgten im Schnitt 8,67 Millionen Zuschauer in der ARD-Live-Übertragung. Der Marktanteil belief sich auf 32,6 Prozent. Die Dänen schafften durch den Triumph gegen die Sbornaja doch noch den Sprung in die K.o.-Runde.

Den 1:0-Erfolg der österreichischen Auswahl gegen die Ukraine, womit die rot-weiß-rote Mannschaft ebenfalls das Achtelfinale erreichte, sahen am frühen Abend im Schnitt 6,03 Millionen (MA: 29,7 Prozent).

Die beiden anderen EM-Vorrundenspiele am Montag - Nordmazedonien-Niederlande (0:3) und Finnland-Belgien (0:2) - wurden exklusiv vom Streamingdienst MagentaTV übertragen. Über Abrufzahlen unter seinen vier Millionen Kunden macht der Sender keine Angaben.