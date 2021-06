Außenminister Maas tippt auf deutschen EM-Auftaktsieg

Außenminister Heiko Maas (SPD) setzt beim ersten EM-Auftritt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Weltmeister Frankreich (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) auf einen Erfolg. "Ich bin optimistisch und tippe mal 2:0 für Deutschland", sagte Maas in der Sendung "Frühstart" bei RTL/ntv.

Nationalspieler Kai Havertz glaubt ebenfalls an die deutsche Elf. Sein Tipp in der Süddeutschen Zeitung: "2:1 für uns."

Nach dem Duell mit den Franzosen trifft die DFB-Auswahl in der "Todesgruppe" F am Samstag (18.00 Uhr) auf Titelverteidiger Portugal. Letzter Gegner in der Vorrunde ist Ungarn am 23. Juni (21.00 Uhr). Alle Spiele finden in München statt.